Convocazione del consiglio provinciale di Biella: in agenda grandi progetti e bilanci

Mercoledì 31 luglio 2024, il Consiglio Provinciale di Biella si riunirà per discutere una serie di argomenti. La seduta è programmata per le ore 13:00 in prima convocazione e alle ore 14:00 in seconda convocazione. Il Consiglio si terrà in modalità mista, con la possibilità di partecipare sia in presenza che a distanza tramite videoconferenza. Questa modalità è resa possibile grazie all'articolo 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, approvato nel luglio 2021.

La seduta inizierà con le comunicazioni ufficiali del Presidente della Provincia, che offrirà una panoramica sui progetti e le iniziative recenti, nonché sulle future strategie per lo sviluppo del territorio. Tra i punti salienti all’ordine del giorno, si discuterà dell'approvazione di una convenzione con il Comune di Cavaglià. Questo accordo riguarda la compartecipazione tecnica e finanziaria per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 143 e Via Abate Bertone, un progetto che promette di migliorare significativamente la viabilità locale.

Un altro tema sarà l'approvazione di una convenzione con il Comune di Gaglianico per la gestione di una nuova rotatoria lungo la SP 143 “Vercellese”. Questo progetto si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di riqualificazione urbana che coinvolge anche il Comune di Biella, con l’obiettivo di ridurre il degrado urbano e migliorare la sicurezza stradale.

Inoltre, il Consiglio Provinciale discuterà l'approvazione del bilancio consolidato per l'annualità 2023, un passaggio fondamentale per garantire la trasparenza e l’efficienza nella gestione delle risorse pubbliche. Il bilancio rappresenta un’occasione per analizzare le spese e i ricavi, al fine di valutare l’efficacia delle politiche finanziarie adottate e pianificare eventuali aggiustamenti per il futuro.

Altro punto all’ordine del giorno sarà la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento per l'anno 2024. Questo tema assume particolare rilevanza in un contesto economico sfidante come quello attuale, dove le amministrazioni locali devono saper rispondere prontamente alle mutevoli esigenze del territorio.

Nel corso della seduta, verrà anche discusso il Piano provinciale per il Dimensionamento delle autonomie scolastiche e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2025/26. Questo piano è fondamentale per garantire una distribuzione equa e funzionale delle risorse scolastiche, tenendo conto delle nuove esigenze formative e delle richieste delle comunità locali.Infine, si procederà alla discussione sulla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, un'analisi approfondita delle società in cui la Provincia di Biella detiene partecipazioni, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione e l'efficienza operativa.