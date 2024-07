Convocazione straordinaria del consiglio comunale di Occhieppo Inferiore

La Sindaca di Occhieppo Inferiore ha convocato per lunedì 29 luglio una sessione straordinaria del Consiglio Comunale, che si terrà alle 16:30 presso la Sala Consiliare del Municipio.

Questa riunione si concentrerà su due punti all'ordine del giorno. Il primo argomento riguarda l'approvazione dei verbali della seduta precedente, tenutasi il 22 luglio. Questo passaggio è fondamentale per garantire la trasparenza e la correttezza dei lavori consiliari precedenti. Successivamente, i membri del Consiglio discuteranno e si pronunceranno sul regolamento per la fornitura di vestiario al personale esterno dell'area tecnico-urbanistica. Questo regolamento è destinato a stabilire linee guida chiare per l'assegnazione e l'uso degli indumenti da lavoro, assicurando così un'adeguata uniformità e sicurezza per il personale coinvolto.