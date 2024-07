TeamVolley, arriva l'opposto Filippini

Un’altra “straniera” che a Lessona ha trovato casa. Il TeamVolley potrà contare ancora sull’opposto Vanessa Filippini, classe 2004 alla terza annata in Serie B2 nazionale. Come il libero Spinello, anche lei arriva dal Vco: instancabile martello mancino al sabato, amante della montagna nel tempo libero.

Il commento di Vanessa Filippini: «È per me il terzo anno con addosso i colori del TeamVolley. Sono molto impaziente di iniziare questa nuova avventura. Sebbene io conosca molto bene l’ambiente nel quale lavorerò, so che ci saranno nuovi stimoli e nuovi obiettivi che mi spingeranno sempre più lontana dalla mia "zona di comfort". Non vedo l’ora! Ripensando alla mia prima stagione a Lessona - nella quale ero intimorita dalla categoria che avrei dovuto affrontare - mi rendo conto di essere cresciuta molto, sia a livello caratteriale che tecnico. Pertanto, sono sempre stata convinta di trascorrere un altro anno qui, dove ho trovato fin dal primo giorno uno staff pronto a seguire le atlete sotto tutto gli aspetti, una preparazione e un livello di allenamento invidiabili. So che mi richiederà un po’ di sacrificio, ma la decisione di continuare a vestire questi colori è stata facile.Nella prossima stagione, spero che riusciremo finalmente a raggiungere i nostri obiettivi e ad alzare sempre più l’asticella della qualità, ma soprattutto di riuscire a costruire con le mie compagne un bel gruppo, coeso e solido. A livello personale auspico di non accontentarmi mai e di migliorare ancora, grazie alla preziosa collaborazione dello staff tecnico».

Aggiunge il direttore sportivo Marco Motto: «Terzo anno anche per Vanessa. Quando è arrivata al TeamVolley, non aveva mai militato in categorie nazionali. Aveva però molta voglia di crescere e continua ad essere una ragazza ambiziosa: noi speriamo che possa continuare su questo percorso. Siamo contenti di averla ancora a Lessona, è un elemento importante del nostro roster. Ci aspettiamo quel qualcosa in più che alcune volte non è riuscita ad esprimere, ma considerando la sua determinazione e il suo impegno nell’allenarsi – e con il supporto dello staff – riuscirà a fare ottime cose. Anche nel suo caso, capiamo il sacrificio del lungo viaggio dal Vco, ma sappiamo che lei affronta questo inconveniente nel modo giusto. La aspettiamo in palestra a braccia aperte, augurando a lei e a tutto il TeamVolley una bella stagione. “Ben rimasta”, Vanessa!».