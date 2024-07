Il TeamVolley torna nel Girone A della Serie B2 nazionale

Dopo una stagione trascorsa su e giù per l’autostrada A4 (direzione Milano), nel 2024/25 il TeamVolley tornerà a giocare nel Girone A della Serie B2 nazionale, quello tendenzialmente riservato alle squadre del Nord Ovest italiano. Il campionato partirà nel weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, per concludersi in quello del 10-11 maggio 2025.

Queste le nostre avversarie:

ACROBATICA GROUP PALLAVOLO ALESSANDRIA

L’ALBA VOLLEY ASD – (CN)

IGOR VOLLEY TRECATE – (NO)

CUS TORINO

LILLIPUT PALLAVOLO – (Settimo T.se - TO)

CLUB 76 FENERA CHIERI – (TO)

ASCOT MONCALIERI TOPLAY – (TO)

GS CAGLIERO – (MI)

VISCONTINI MILANO

MTV GUFFANTI GROUP – (MI)

CUS PAVIA

PALLAVOLO FLORENS – (Vigevano – PV)

TECNILUX PAVIA

Il commento di coach Fabrizio PREZIOSA: «Giudicare a tavolino non è semplice, anche perché non si conoscono ancora tutte le dinamiche di mercato che possono cambiare gli equilibri. Chi parte favorito poi magari non rende, chi deve salvarsi alla fine sorprende, le giovani esplodono con l’andare della stagione...le variabili sono tante. Di certo, rimaniamo più vicini a casa: un girone simile a quello dell’esordio in B2 del 2022/23. Ci sono tutte le piemontesi e le pavesi, ma senza squadre liguri: le trasferte saranno più brevi e le avversarie più note. Le torinesi, Alessandria, Alba e Novara: realtà che conosciamo e con cui abbiamo rapporti. L’anno scorso, il gruppo “milanese-brianzolo” costituiva un salto nel buio, con giocatrici che non avevamo mai visto. Ciò non significa che sarà più facile, anzi. Per le notizie che abbiamo e considerando alcuni movimenti di mercato (alcune neo-promosse sono attrezzatissime), si profila un girone molto combattuto. Le big potrebbero essere Alessandria, Vigevano, Alba e Pavia: punteranno al salto di categoria. Moncalieri è sceso dalla B1 ma ha mantenuto l’intelaiatura, senza contare Igor e Chieri che partiranno con le Under18 talentuose e fisicate. Insomma, le realtà agguerrite sono tante. Dalla passata stagione, ci siamo portati dietro le milanesi Cagliero e Guffanti. Per mantenere la categoria, sappiamo che dovremo lottare tutti i giorni in palestra, per conquistare il sabato sera quello che meritiamo. Non ci spaventiamo né ci poniamo limiti, puntiamo a fare il massimo con le nostre qualità e caratteristiche. Man mano ci informeremo sulle nostre avversarie, ma adesso è importante lavorare su noi stessi».