Biella, gite per la terza età: Destinazione Monza e Villa Reale.

Il Comune di Biella, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e in collaborazione con il Centro Dinamico, propone per domenica 25 maggio 2025 una gita rivolta ai cittadini over 60, con destinazione Monza e la splendida Villa Reale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere momenti di socialità e benessere tra i cittadini della terza età.

Il programma prevede la partenza alle ore 7.30 da Piazza Lamarmora, con fermata successiva in Corso 53° Fanteria (zona edicola stadio). Dopo l’arrivo alla Reggia, è prevista una passeggiata libera nel parco e nei Giardini Reali, seguita alle ore 11 dalla visita guidata della Villa Reale: un percorso di circa un’ora attraverso 28 stanze tra appartamenti e sale, un viaggio nella storia tra Asburgo e Savoia.

Dopo il pranzo libero, alle ore 15 inizierà la visita guidata della città di Monza, con un percorso che toccherà i principali luoghi storici: da Via Italia all’Arengario, dal Duomo fino a Piazza Trento e Trieste. La partenza per il rientro è prevista intorno alle 17.30.

Le pre-iscrizioni telefoniche, vincolanti, saranno possibili il 29 aprile 2025, dalle ore 9.00 alle 12.00, al numero 015-3507857. In seguito, gli interessati verranno ricevuti su appuntamento presso il Settore Servizi alla Persona, in Via Tripoli 48, piano terra.

L’iniziativa è riservata prioritariamente ai residenti del Comune di Biella con età pari o superiore ai 60 anni, fino ad esaurimento dei posti disponibili.