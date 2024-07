Oropa, domani arriva la processione di Fontainemore: ecco le immagini del sentiero e dei luoghi del cammino VIDEO

Dopo quasi 10 anni torna a Oropa la storica processione di Fontainemore. Una tradizione che si rinnova ogni 5 anni da oltre 5 secoli. Giusto in tempo per accogliere i pellegrini della comunità, è stato rimesso a nuovo il sentiero di montagna che verrà utilizzato per raggiungere la conca di Oropa e il Santuario, come nelle immagini video qui pubblicate.

Come da programma, la partenza è fissata per le 23 di venerdì dalla località Pillaz di Fontainemore. I fedeli affronteranno una salita fino ai 2.200 metri del Colle della Barma per poi scendere verso Oropa. Dal colle, la processione seguirà un ordine ben definito: prima gli uomini e i bambini con il foulard bianco, seguiti dalle donne e dalle bambine con il velo.

L’arrivo al Santuario è previsto per le 12.30 del giorno successivo. Una volta giunti, i pellegrini parteciperanno alla Santa Messa nella Basilica Superiore (ore 17), seguita da una suggestiva fiaccolata (ore 21). La domenica mattina si terrà la funzione eucaristica alle 7.45 nella Basilica Antica. Subito dopo, i pellegrini si metteranno nuovamente in cammino per ritornare a Fontainemore, con arrivo previsto in Valle d'Aosta intorno alle 19.30.