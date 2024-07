Clima: MASE, parte Pista, Piattaforma per investimenti e assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo

Parte “Pista”, la Piattaforma del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica italiano dedicata al sostegno agli investimenti e all'assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione: il suo obiettivo è sostenere iniziative ad alto impatto e strategiche per i governi locali, al fine di sbloccare 500 milioni di euro di Finanza per il Clima entro il 2027. La Piattaforma, attivata in queste ore, è stata istituita dal Centro UNDP (United Nation Development Programme) di Roma per il Clima e l'Energia ed opererà a livello globale, con un focus regionale sull’Africa e sui Paesi del Piano Mattei.

“Con questo strumento, il MASE potrà contribuire in modo sostanziale alla strategia italiana di consolidare un partenariato giusto e una collaborazione alla pari con l’Africa, in pieno allineamento con la visione del Piano Mattei”, ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto. “In questo modo – aggiunge - saremo in grado di coniugare le necessarie sinergie tra le risorse della cooperazione bilaterale del Ministero e l’attrazione di investimenti pubblico-privati, nei settori legati all’ambiente, al clima e all’energia, in particolare nell’area africana”.