“S’òmine non si misurat a prammos/ L’uomo non si misura a palmi”

Presentazione del proverbio:

“L’uomo non si misura a palmi” suona come una sentenza a difesa di chi non è dotato di un gran fisico e, allo stesso tempo, ammonisce coloro che si lasciano abbindolare dalla presenza. Questo proverbio ben si addice ai sardi, che non hanno fama di essere alti, sebbene, anche nel passato, non tutti fossero bassi.

Presentada de su dìciu:

“S’òmine non si misurat a prammos” sonat comente una sententzia a difesa de chie no at in donu unu fisicu mannu e, a su matessi tempus, avvertit cussos chi si lassant incantare dae sa presentzia. Custu dìciu deghet a sos sardos, chi no tenent fama de esser altos, mancari, puru in su passadu, no totu esserant bascios.

Dìcios e Peràula de Deus

Proverbi e Parola di Dio

Unu diciu antigu narat: “S’omine non si misurat a prammos” e no faghimos matana a immaginare chi deghiat in laras de sos mannos nostros, massimu si fint de cussos chi isterrida de carena ndhe giughiant paga. De seguru su dìciu l’impreaiant pro ammentare, a caligunu illusu de sa bella presentzia sua, chi sa sabidoria no fit in sa longaria de sos ossos. E si naraiat puru candho si cheriat fagher progetos de vida, o de importu mannu, cun pessones chi, a sa presentzia, no mustraiant sas capatzidades chi teniant. Custu dìciu balet oe puru e tenimos medas proas chi isse est veridadosu, mancari, a bortas, no li ponzemus mente.

In sa Peràula de Deus agatamos cunfrimmat a su dìciu nostru. Est Deus etotu chi narat peràulas similies a su profeta Samuele, candho, passendhe in rassegna sos fizos de Iesse, est addananti sou Eliab: «No abbaides a sa presentzia, né a s’imponentzia de s’artaria sua. Deo l’apo iscartadu, proite deo no abbaido su chi abbaidat s’òmine. S’òmine abbaidat s’apparentzia, su Segnore abbaidat su coro» (I Sam 16, 7). Pro cussu, tra sos oto fizos de Iesse, at seberadu a Davide, unu piciocu pili murtinu, cun ojos bellos e de aspetu gentile (Cfr. I Sam 16, 12). Deabberu, presentzia diferente de sa chi, a ojos de su profeta Samuele e de medas pessones, deviat esser cussa de un’òmine seberadu pro esser’ re, abituados comente fint a sa presentzia de su re Saul, chi fit bellu e altu meda! (Cfr. I Sam 9, 2).

TESTO IN ITALIANO

Un antico proverbio dice: “l’uomo non si misura a palmi” e non facciamo fatica a immaginare che stava bene sulle labbra dei nostri avi, specialmente se erano di quelli che estensione fisica ne avevano poca (se erano bassi). Di sicuro il proverbio lo usavano per ricordare, a qualcuno illuso per la sua bella presenza, che la saggezza non era nella lunghezza delle ossa. E si diceva anche quando si voleva fare progetti di vita, o di grande importanza, con persone che, apparentemente, non mostravano le capacità che possedevano. Questo proverbio è valido anche oggi e abbiamo molte prove che esso è veritiero, sebbene, a volte, non gli diamo ascolto.

Nella Parola di Dio troviamo conferma al nostro proverbio. È Dio stesso che dice parole simili al profeta Samuele, quando, passando in rassegna i figli di Iesse, è davanti a lui Eliab: «Non guardare al suo aspetto né all’imponenza della sua statura. Io l’ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l’uomo. L’uomo guarda l’apparenza, il Signore guarda il cuore» (I Sam 16, 7). Per questo, tra gli otto figli di Iesse, ha scelto Davide, un giovane fulvo, con begli occhi e di gentile aspetto (Cfr. I Sam 16, 12). Davvero, presenza diversa da quella che, agli occhi del profeta Samuele e di molte persone, doveva essere quella di un uomo scelto per essere re, abituati come erano alla presenza di Saul, che era bello e molto alto! (Cfr. I Sam 9, 2).