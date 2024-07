Candelo, in questi giorni possibili interruzioni dell’energia elettrica

I Lavori di manutenzione agli impianti elettrici di e-Distribuzione sono in corso anche a Candelo e dureranno fino a venerdì 26 luglio.

Sono quindi energia elettrica dalle 8 alle 16.45 in varie zone del paese-

Corso S. Grato (dal civico 1 al 3, 7-17, 21-29, 33-37; dal civico 2 al 4, 8-12, 16-18, 22-24, da 32-34, 38-40, 44, 48, 10a).

Via S. Antonio (3, 7-19, 23-31, 39, 17/19; dal civico 2 al 4, 8-10, 26-28, 36, 48-50, 60-66, 70, 76, 8b).

Via S. Maria (3-11; 4-6, 10-18, 26, 34-36, 42-44, 48-50, 82, 46a, 46b).

Via Resistenza: (3-15, 11A; 2-4, 8, 12, 16-42, 48-50, 4c, 10a. 10B, 12; 71; 76-82, 88-90, 94, 100-102);

Via XXV aprile: 14, 20, 24, 28-30. Via Prati Rossi: 1, 7-9,15-17. Corso S. Grato: 43, 48, 54, 58. Via Falla: 4, 4a, 4b. Via Oropa: 16