Infrastrutture e Logistica, in Regione parere favorevole a Defr e Bilancio: 100 milioni per le opere compensative

Infrastrutture e Logistica, in Commissione parere favorevole a Defr e Bilancio: 100 milioni per le opere compensative su Torino/Lione

La seconda Commissione, presieduta da Mauro Fava, ha espresso parere consultivo favorevole a maggioranza alla proposta di deliberazione "Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026-2028" e al disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028” relativamente alla materia logistica e infrastrutture strategiche.

L’illustrazione del provvedimento è stata svolta dall’assessore Enrico Bussalino che si è concentrato in particolare sulle compensazioni sulla Torino-Lione: “L’opera sta andando avanti, ma per ciò che riguarda la Regione procedono anche quelle compensative che sono collegate al Bilancio regionale con i relativi fondi, circa 100 milioni di euro”.

"In quest’ambito c’è una stretta collaborazione tra Regione, Enti locali e Città Metropolitana di Torino”. L’assessore ha anche fatto il punto sulle infrastrutture strategiche in corso di realizzazione o completate come l’Asti Cuneo, il Frejus stradale e ferroviario, l’apertura del Colle di Tenda. “Si sta andando avanti sul retroporto di Alessandria e la Pedemontana di Biella, sul Terzo valico dei Giovi (si è arrivati al 95% delle lavorazioni). Abbiamo anche proceduto con l’attivazione della Zona logistica semplificata Ztls per i comuni dell’Alessandrino in primis ma successivamente per gli altri comuni inseriti come Mondovì, Asti e altri territori”.

Infine, ha anche risposto alle richieste di chiarimenti di Domenico Ravetti (Pd) sul settore logistico in Piemonte, sulle opere strategiche e i rapporti con l’Autorità portuale di Genova.