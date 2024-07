Rally della Lana: Stati d'animo, emozioni e l'entusiasmo del pubblico

E' via San Filippo la Hall of Fame della 37a edizione del Rally della Lana che si apre e chiude in Piazza Martiri, a Biella, sotto l’occhio bonario e vigile di Quintino Sella. Nella via che collega la strada dello struscio con l’ex Piazza del Mercato, si confrontano e si intersecano diversi stati d’animo. Dall’evidente delusione di Carmellino, baciato da una sfortuna nera in questo assolato sabato di luglio, all’incredulità di Pizio che quasi chiede scusa al secondo arrivato, al terzo posto di Elwis Chentre-Massimiliano che da buon ragioniere fa i conti con la classifica generale di specialità quasi in cassaforte.