Fratelli Graziano, Tessitori di storia dal 1841

La storia delle Telerie Graziano è nata nel 1841 a Mongrando grazie all'intuito di Serafino Graziano, il fondatore, che - appena 17enne - decise di dover dare una svolta al proprio futuro. Da allora si sono succedute 4 generazioni, prima i figli, poi i nipoti fino ad arrivare agli attuali titolari Severino e Guido: i “Fratelli Graziano”. Più di 180 anni durante i quali, a piccoli passi, i Fratelli Graziano con l'aiuto di Elisa, figlia di Guido e responsabile dell'ufficio Stile, continuano a costruire il futuro dell'impresa, garantendo ai propri clienti la produzione di articoli di biancheria per la casa, per il ricamo e di tessuti tecnici rigorosamente Made in Italy.





Nella sede aziendale sempre a Mongrando il design, la produzione e la commercializzazione si intrecciano accompagnati in sottofondo dal battito dei telai.





Immerso nel verde si trova il negozio aziendale Fratelli Graziano dove è possibile acquistare tutta la collezione casa e diversi articoli in promozione. Ogni prodotto è reso unico con confezioni su misura e personalizzazioni a richiesta. Tutti i capi sono tessuti con i filati più pregiati: il lino delle Fiandre, certificato Masters of Linen, i cotoni Makò e Supima e il cashmere in mischia col cotone.

Tessuti a metraggio, capi confezionati, tele da ricamo selezionati dal Vaticano, da Liz Taylor, dalla famiglia Agnelli e sfoggiati sul set di Sex and the City, possono rendere speciali i propri ambienti come nelle vetrine più esclusive del mondo.

- Negozio aziendale: Via Martiri della Libertà, 84 - Mongrando (BI)

Apertura dal lunedì al sabato, orari: 8,00 - 12,00, 14,00 - 18,00

- Informazioni: Ornella 015 666122