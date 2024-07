Borriana, proseguono i lavori alla mensa delle scuole

Proseguono a vista d’occhio i lavori alla mensa delle scuole dell’infanzia e primaria di Borriana.

“Sto vivendo con immensa gioia – scrive sui canali social del Comune il Sindaco Francesca Guerriero - l’avanzamento dei lavori per l’ampliamento della mensa scolastica. Pensare che da settembre la scuola primaria avrà 72 bimbi frequentanti per me, e non solo per me, ha un significato enorme. In questi ultimi 10 anni abbiamo lavorato sodo in sinergia con tutto il team scolastico, con le famiglie e con tutti quelli che hanno creduto in noi. investire nelle scuole di un paese significa non lasciarlo morire. Le scuole sono un bene prezioso per i paesi e delle scuole c’è un immenso bisogno”.

“Colgo l’occasione – continua il Sindaco - per ricordare che il Comune sta cercando dei volontari che abbiano voglia di dedicare mezz’ora la settimana per fare assistenza al pre scuola: al fine di continuare a renderlo attivo e senza gravare sulle tasche delle famiglie Le nostre scuole sono meravigliose e 72 bambini ne sono la dimostrazione concreta”.