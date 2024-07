Carabinieri, arriva il nuovo comandante della Legione Piemonte e Valle d’Aosta

Il 22 luglio 2024, alle 09.30, a Torino, nel cortile della caserma “Bergia” di Piazza Carlo Emanuele II, alla presenza delle più alte cariche della regione, civili e militari, si terrà la cerimonia per la cessione e assunzione del comando della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, tra il Gen. B. Antonio Di Stasio e il Gen. B. Andrea Paterna.

Il Generale Di Stasio lascia il comando dopo due anni intensi per assumere, in Roma, il prestigioso incarico di Capo del IV Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il Generale Paterna, romano, classe 1966, ha già comandato la Legione Carabinieri Calabria in Catanzaro ed attualmente è il Direttore dell’Istituto di Studi Professionali e Giuridico Militari della Scuola Ufficiali dell’Arma di Roma. Ha iniziato la carriera nel I Reggimento Carabinieri “Tuscania” di Livorno con esperienza anche presso il G.I.S. (Gruppo Intervento Speciale).

È laureato in giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito un Master in Studi Internazionali strategico militari ed ha sostenuto il corso ISSMI al Centro Alti Studi per la Difesa.