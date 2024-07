Andrea Benedetto in Concerto al Santuario di Oropa: “Neve sulla pietra, poi uno sguardo”.

Sabato 20 luglio alle ore 19 nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, il giovane compositore Andrea Benedetto dell’Escuela Superior de Mùsica Reina Sofia di Madrid presenta una composizione inedita dedicata alla Madonna Nera di Oropa “Neve sulla pietra, poi uno sguardo”, in una serata straordinaria che celebra la bellezza della musica e della spiritualità.

La composizione site-specific rappresenta il punto culminante del progetto “Il suono dei Parchi e dei Laghi del Piemonte” che ha coinvolto sei giovani compositori di diverse università europee che hanno avuto l’opportunità di trascorrere una settimana immersiva nei luoghi più belli del Piemonte.

Dopo il successo della prima edizione del 2022, che ha portato il compositore Dominik Fortsch (Università di Vienna) a realizzare una musica per la Basilica Superiore di Oropa e della seconda edizione del 2023, che ha visto protagonista la giovane compositrice giapponese Ikumi Yamauchi (Università di Salisburgo), Andrea Benedetto presenterà in anteprima assoluta la sua composizione dedicata alla Madonna di Oropa, frutto dell’ispirazione nata nelle giornate trascorse in Santuario nel mese di febbraio.

«Ci sono memorie antiche nel cuore delle pietre di Oropa - commenta Andrea Benedetto - Le sentivo vibrare quando il silenzio nevicava sul cortile basso. Io vengo dal mare, per me la coltre candida è magica, surreale, un invito potente e gentile a lasciare un'impronta che svanirà sotto altro silenzio o quando questo si scioglierà le pietre, le granitiche anime di una fede antica, quelle restano ed emanano una forza che non so raccontare, un senso intimo di accoglienza. Nel mistero, nell'irraccontabile finiscono le mie parole ed inizia la mia musica, l'unico strumento che ho per avvicinarmi a quel vibrante sacro, senza rompere il silenzio».

Il concerto, che rientra nell’ambito della XXXIV Stagione Soirées musicale 2024, è eseguito dal Contemporary Piedmont Academy Ensemble e dal Coro Sinfonico Reine Stimme, con la partecipazione di Giannandrea Agnoletto al pianoforte, Ezio Borghese al bandoneon e sotto la direzione di Sonia Franzese.