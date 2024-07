Pollone, 122 partecipanti alla cena in bianco solidale

A Pollone la seconda cena in bianco solidale ha visto 122 partecipanti e raccolti 1800 euro per l’Associazione NEUROLAND. Sabato 13, in piazza San Rocco, a Pollone, i commensali si sono ritrovati tutti assolutamente in bianco e hanno preso parte all'evento solidale a favore del reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Dopo il forzato rinvio di sabato 6 luglio per maltempo, complice una bellissima e tiepida serata estiva, tutto è andato per il meglio e si è riusciti a portare a termine il progetto. Le presenze sono leggermente calate ma questo non ha impedito naturalmente l’ottimo svolgimento di questo secondo convivio. Con il patrocinio del Comune, hanno partecipato con il sindaco Paolo Tha, anche alcuni amministratori comunali con le loro famiglie, oltre la sempre presente Pro Loco di Pollone che con i propri volontari in collaborazione con Neuroland del vicepresidente Marco Guglielminotti, hanno arredato la piazza cercando di renderla più accogliente possibile per l’importante evento.

La serata aperta dalla presentazione curata da Marco Guglielminotti, presente con la Presidente di Neuroland, dott.ssa Paola Peretta, primario della Neurochirurgia Pediatrica del Regina Margherita, i quali hanno illustrato i progetti e alcuni importanti risultati ottenuti anche grazie a queste campagne di sensibilizzazione organizzate a favore dell’ente. Pollone ha risposto in modo più che positivo: sono stati raccolti 1800 euro, segno concreto di sensibilità per quel che Neuroland rappresenta.

Nell’occasione la Pro Loco ha anche voluto ringraziare pubblicamente la pollonese Maria Grazia Cimma, che ha donato al sodalizio tra l’altro una grossa fornitura di tavoli e sedie, combinazione bianchi, che hanno contribuito a rendere la piazza ancora più accogliente. La Pro Loco durante la serata con riconoscenza le ha donato un mazzo di fiori.