Inseguimento di Polizia a Biella, c'è una persona denunciata

Si sarebbe conclusa con una denuncia l'inseguimento di Polizia che, nella prima serata di ieri, 15 luglio, ha richiamato l'attenzione dei cittadini, in prossimità della rotonda tra via Garibaldi e via Lamarmora, a Biella.

Un'auto, con a bordo due uomini di origine straniera, 33 e 35 anni, residenti fuori provincia, è stata fermata dalle Volanti poiché non si sarebbe fermata ad un posto di controllo.

Nel corso dei successivi accertamenti, sarebbero stati posti sotto sequestro alcuni arnesi, rinvenuti all'interno del veicolo come cacciaviti, giraviti e coltellini. Non riuscendo a giustificarne il possesso, ora il conducente rischierebbe il deferimento per porto di oggetti atti ad offendere.

Negli stessi istanti, un mezzo della Polizia sarebbe stato urtato da un'automobilista biellese. Da lì, l'intervento dei Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.