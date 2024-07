Scene da film a Biella, inseguimento di Polizia nelle vie del centro: fermati due uomini

Scene da film nel centro di Biella. Le notizie sono ancora frammentarie ma, stando al racconto di diversi testimoni che hanno assistito in presa diretta alla scena, sembra che un'auto sia sfuggita ad un posto di controllo ed è stata inseguita dalle Volanti di Polizia. Uno dei mezzi sarebbe rimasto danneggiato, insieme ad un altro veicolo, condotto da un cittadino.

È successo poco prima delle 19 di oggi, 15 luglio, all'imbocco di via Garibaldi. Sul posto anche i Carabinieri. Dalle prime informazioni raccolte, sarebbero stati fermati due uomini. Ignoti i motivi che li avrebbero spinti a non accostare con il veicolo. Sono in corso gli accertamenti di rito per far luce sulla vicenda.

Seguiranno aggiornamenti.