Sport, oggi si corre Granfondo di Biella: previsti oltre mille partecipanti VIDEO

Tutto pronto per la Granfondo di Biella, ultima tappa del circuito più longevo d’Italia “Coppa Piemonte”. I ciclisti si affronteranno lungo due percorsi, granfondo e mediofondo, rispettivamente di 100,5 e 72, 6 km, con un dislivello positivo di 2382 m e 1767. Sarà possibile assistere alla spettacolare partenza di oltre 1000 ciclisti che, in fila fra il palazzetto dello sport e il centro commerciale Gli Orsi, sfileranno nelle vie centrali di Biella, raggiungendo il Santuario di Oropa, pedalando su splendidi percorsi. Al via sarà presente il sindaco di Biella, Marzio Olivero; il presidente del consiglio comunale, Luca Zani e l’assessore Giacomo Moscarola.