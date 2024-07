Scopri Mantova e Sabbioneta en plein air senza perdere la mostra di Baselitz

Se sei alla ricerca di una destinazione che unisca la bellezza del Rinascimento con l'energia dell'arte contemporanea, Mantova e Sabbioneta sono la meta ideale per te. Fino al 24 novembre, la Galleria degli Antichi di Palazzo Giardino a Sabbioneta ospita "Belle Haleine", una mostra personale di Georg Baselitz, voluta ed organizzata dalla Fondazione Sabbioneta Heritage. Questo artista è conosciuto a livello internazionale per il suo tratto vigoroso e i suoi soggetti invertiti, e le sue opere trovano una perfetta collocazione in questo straordinario contesto storico.

Mantova e Sabbioneta sono due città perfette per un weekend all'insegna della cultura e delle bellezze rinascimentali. Ogni angolo di Mantova è ricco di storia, perditi tra i vicolini e non dimenticare di alzare la testa al cielo: stare con il naso all’insù ti permetterà di scoprire edifici con dettagli che ti lasceranno senza parole. Lasciati trasportare e incantare.

Passeggiando per le strade di Sabbioneta poi, si può respirare l'atmosfera del passato, immersi in un contesto che sembra rimasto immutato nei secoli. E tra una visita e l’altra non si può perdere la mostra di Baselitz: le sculture di grandi dimensioni, i maestosi oli su tela e dieci provocatorie incisioni, esposte insieme per la prima volta in Italia, trovano spazio sotto i soffitti lignei e lungo le ventisei arcate della Galleria degli Antichi. Questa galleria, voluta da Vespasiano Gonzaga, è il secondo corridoio affrescato più lungo d'Italia, secondo solo agli Uffizi.

Codognato, curatore dell'esposizione, spiega come Sabbioneta, città ideale e intatta nella sua utopica proiezione umanistica, si presti per la prima volta a un confronto diretto con l'arte contemporanea. Questo dialogo tra passato e presente invita il visitatore a riflettere sulla non linearità del tempo e sulla rappresentazione dell'uomo.

Le oltre venti opere di Georg Baselitz nella Galleria degli Antichi creano un concerto di assonanze e contrasti con gli affreschi cinquecenteschi di Giovanni e Alessandro Alberti. Questi affreschi, con le loro quadrature prospettiche e allegorie delle Virtù, accolgono in un muto sodalizio le iconiche opere dell'artista tedesco, stimolando una profonda riflessione sul medium della pittura e sulla figurazione.

Oltre all'arte e alla cultura, Mantova e Sabbioneta offrono un'incredibile esperienza enogastronomica. Oltre ai tradizionali tortelli di zucca, assaggia l’antipasto tipico, composto da una selezione di affettati, dove non può mancare il salame mantovano accanto al lardo da far sciogliere sulla polenta fumante. Per non lasciare nulla al caso, chiedi i ciccioli e la mostarda, accompagnata dal Grana Padano. Questi sapori autentici rendono ogni visita ancora più memorabile, regalando momenti di puro piacere nella terra dei Gonzaga.

Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile tra le meraviglie del Rinascimento e l'arte contemporanea. Sabbioneta e Mantova ti aspettano con la loro ricca offerta culturale e gastronomica, pronte a regalarti un viaggio unico e affascinante. Visita la mostra di Georg Baselitz nella Galleria degli Antichi e lasciati incantare dalla bellezza di questi luoghi straordinari.

Per maggiori informazioni visita il sito: https://sabbionetaheritage.it/

Le immagini della Mostra di Baselitz alla sua inaugurazione