Massazza, più ore di apertura al pubblico degli uffici comunali: “Per venire incontro ai cittadini”

Per venire in contro alle esigenze della popolazione la neo insediata giunta di Massazza ha deliberato di aumentare le ore di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo, anagrafe, stato civile, servizi scolastici, URP: fino ad ora i giorni di apertura settimanale erano 4 mentre dall’8 luglio l’apertura sarà tutti giorni dal lunedì al venerdì: tre mattine dalle 8.30 alle 12 (lunedì mercoledì e venerdì), il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 e il giovedì comprendendo la fascia oraria del pranzo dalle 12.30 alle 15.30.

“Ricordando che è possibile richiedere appuntamenti, certificati, presentare dichiarazioni anche tramite contatto telefonico o via email, l’amministrazione comunale è certa che questi orari agevoleranno i rapporti con la pubblica amministrazione, soprattutto dei lavoratori che più spesso hanno vincoli stretti per i turni di lavoro, con un occhio di riguardo sempre e comunque per la popolazione anziana e per i giovani” si legge nella nota del Comune.