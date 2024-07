Calcio, l'influencer-calciatrice Alisha Lehmann alla Juventus Women: da settembre giocherà al Pozzo

E’ nata il 21 gennaio del 1999, in una frazione di Musigen, non troppo distante dalla capitale Berna e ha svolto il suo apprendistato sportivo nella società della capitale che si chiama profeticamente Young Boys.

Di chi stiamo parlando ? Ma del neo acquisto della Juventus Women, un fenomeno mediatico che risponde al nome di Alisha Lehmann. Il cognome riporta al portiere della nazionale tedesca, quella punita da Fabio Grosso nel 2006 e già primo difensore di Arsenal e Milan, ma lei non gioca in porta, bensì in attacco e calcherà il verde prato del Lamarmora Pozzo deliziando gli spettatori che hanno sempre realizzato sold out nella stagione precedente.

Alisha viene dalla Premier dopo aver vestito le maglie del West Ham, Everton e Aston Villa, vestirà la maglia numero 7 ma quello che può far gioco al nostro territorio è la sua indubbia capacità di essere social addicted tra Istagram (17 milioni) e Tik Tok (altri 10), con un potenziale di follower che fa impressione. Speriamo che l’assessore Moscarola sia convincente: una sua foto mentre si concede l’outdoor biellese varrebbe di più di qualsiasi investimento pubblicitario.