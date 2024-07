L’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Bufarola” organizza giovedì 11 luglio l'appuntamento con il Periplo dei Cantoni di Cossila San Grato, camminata ludico motoria di 6 km aperta a tutti, con finalità di beneficienza.

La partenza è fissata per le 20, con iscrizioni aperte a partire dalle 19 presso la sede de “La Bufarola” in via Santuario d'Oropa 85. A seguire pasta party presso l'oratorio.

Una parte dell'incasso della serata sarà devoluto al progetto "Spazio Respiro" di Domus Laetitiae.