Candelo: Auto storiche e moderne alla 16ª Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo Graglia FOTO e VIDEO

64 equipaggi alla partenza della 16ª Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo Graglia, gara di Regolarità Turistica e Giro Turistico per auto storiche e auto moderne che dopo le prove al Ricetto hanno attraversato la Baraggia per raggiungere la Spolina di Cossato, Mottalciata e Castelletto Cervo per altre prove.

Saliti poi in direzione Valdilana, hanno affrontato ulteriori otto prove e dopo aver percorso la Valsessera (Pray, Coggiola e Portula), hanno imboccato la Panoramica Zegna. A Stavello le ultime cinque prove della mattinata e sosta a Bielmonte. Dopo la pausa pranzo tutti i partecipanti attraverseranno buona parte del Biellese occidentale partendo dal Bocchetto Sessera e percorreranno tutta la Panoramica fino ad arrivare in Valle Cervo, dove troveranno ad attenderli altre cinque prove cronometrate. Poi scenderanno fino a Tollegno per poi raggiungere Pollone e il C.T. del Parco della Burcina. Raggiungeranno quindi Sordevolo e Occhieppo Superiore e scesi a Occhieppo raggiungeranno poi Mongrando per le ultime sei prove della giornata. Infine, attraversando Borriana e Sandigliano, ritorneranno a Candelo.