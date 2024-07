Noto alle Forze dell'Ordine, il 29enne di Biella che ieri pensava di farla franca dopo aver sottratto della merce all'Esselunga senza pagare. Sulla sua strada però la Guardia Giurata che gli sbarrava il passo: uno spintone e via a gambe levate nei Giardini Zumaglini dove veniva fermato dai Carabinieri. Per lui una denuncia per rapina impropria.