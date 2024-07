A Pollone torna la cena in bianco a favore della solidarietà

La Pro Loco di Pollone di nuovo insieme con l'associazione NEUROLAND E.T.S., legata alla Neurochirurgia Pediatrica e al reparto di Alta Intensità Chirurgica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, propongono la cena in bianco solidale. I proventi derivati dalla serata e dalla grande generosità dei partecipanti saranno interamente destinati all'associazione Neuroland.

Marco Guglielminotti vice presidente del sodalizio spiega che, partecipare non costa naturalmente sono gradite offerte e per questo ci affidiamo alla generosità dei partecipanti. Il ricavato andrà a sostegno del progetto per arredare il nuovo reparto di Alta Intensità Chirurgica dell'Ospedale infantile Regina Margherita . Per partecipare basta inviare un WhatsApp alla Pro Loco di Pollone al numero 3665918198. Ricordiamo che è fondamentale abbigliamento bianco, tovagliame tavoli bianchi, piatti in porcellana bianchi, bicchieri di cristallo, sorgenti luminose a batteria (vietato fiamme libere) e naturalmente il cibo.

Tavoli e sedie possono essere forniti direttamente ai commensali dalla Pro Loco di Pollone è sufficiente specificarlo nel messaggio che andrete ad inviare. L'area sarà a disposizione per l'allestimento elegante delle tavole dalle 16 di sabato 6 luglio. In caso di cattivo tempo gli iscritti saranno avvisati direttamente dall'organizzazione in merito ad un eventuale spostamento della serata a sabato 13.