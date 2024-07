Dolore nel mondo dell'associazionismo biellese per la scomparsa di Franco Paiato

Dolore nel mondo dell'associazionismo biellese per la scomparsa di Franco Paiato, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 71 anni.

A ricordarlo in queste ore l'Arci Biella Ivrea Vercelli: “Il Presidente, il Direttivo Territoriale, il personale di Arci Biella Ivrea Vercelli APS, si uniscono al dolore dei soci/e del circolo Alpi Erios e si stringono in un abbraccio alla famiglia per la scomparsa del caro Franco”.

I funerali hanno avuto luogo nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Vigliano Biellese.