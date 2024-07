Arte a 360° per la 11° edizione del Street Art Riva Festival

Per questa undicesima edizione abbiamo deciso di non limitarci ad ospitare spettacoli appartenenti al mondo circense ma di spaziare a 360° nell'universo artistico. Ci saranno eroiche imprese di equilibrismo, passi di tango (su pezzi di lego!), musica eseguita con strumenti non tradizionali, volteggi sul trapezio acrobatico, momenti di poesia e tante sorprese . Saranno ben 28 le performance artistiche adatte a tutte le età che si alterneranno durante le tre serate del festival

Street Art Village

Piazza del Monte sarà fulcro del Festival ospitando alcuni truck food, espositori e attività per bambini. Saranno con noi: Panzerotti On The Road, Il più gnocco di tutti, Le Crèpes di Federico, La Bottega Alimentari, Tony Codino Food Divino e lo stand dell’Ente Manifestazioni Biella Riva . Ci saranno attività dedicate ai bambini promosse da Capuccetto Giallo, la Zoo Family e Animazione Magica. e non mancheranno animazione e baby dance per i più piccoli .

L’apertura dello Street Art Village è prevista per le ore 19.00

Venerdì 5 luglio: si comincia con le tradizionali postazioni di Artisti di Strada di altissimo livello in giro per le strade e le piazze di Riva Alle 20.30 potrete assistere allo spettacolo di magia comica di Alessio Scaramal, il ” Presticialtrone “ che stupirà grandi e piccini in Piazza del Monte e replicherà il suo spettacolo in Via Belletti Bona alle 22.30

Dalle 21.00 in Piazza del Monte si alterneranno momenti di musica proposti dal gruppo proveniente da Napoli StradeAperte con un mix di sonorità elettroniche e atmosfere create da strumenti homemade non convenzionali , e momenti di spensieratezza con il mimo fantasista Matteo Cionini con il suo spettacolo Il Sognambulo . C’è chi insegue i propri sogni, chi li chiude in un cassetto…Il Sognambulo se li porta con se’ a bordo del suo letto mobile, un piccolo teatro vagante onirico. Un’esplorazione gioiosa e poetica nel mondo dei sogni. Il Sognambulo ci accompagna in un viaggio in cui l’impossibile diventa realtà, l’invisibile prende forma, e dove onirico e reale si uniscono. Al pubblico il compito (non facile) di farlo addormentare, e di prendere parte ad un bizzarro e imprevedibile sogno condiviso!

In Piazza del monte (nel campetto da basket) andrà in scena TotemTango della compagnia Teatro Bislacco: e se tutto ciò che ti circonda fosse in equilibrio? Lui, lei e il loro mondo sospeso su mattoncini Lego colorati… tra salti, piroette e lanci, attimi di suspense colmeranno quelle instabilità. Un dialogo all’ultimo incastro che solo un tango appassionato può coronare!

Sabato 6 luglio:

Dalle ore 19.00 animazione a cura di Capuccetto Giallo, ZooFamily e AnimazioneMagica.

Alle ore 20.30 sarà Peppino Marabita a rompere il ghiaccio con il suo show Malleabile: uno spettacolo è anche lo stile di vita dell'artista che lo rappresenta. Traducibile in “l'arte di adattarsi”, qualunque pretesto diventa spunto per una risata, un numero, una gag. La comicità verbale, la giocoleria, l'equilibrismo, la creatività, l'improvvisazione con l'imprevisto, sono gli ingredienti dello spettacolo. Saranno con noi nuovamente la band StradeAperte ad intrattenere con la loro musica gli spettatori del Festival.

Seguirà un momento di social dance con atmosfere swing, lindy hop e balli d’altri temi a cura della Crazy Swing Hornet che scalderanno l’atmosfera per poi creare un’esplosione di movimento e calore alle ore 23.00 in chiusura di serata. Siamo molto felici di riuscire a portare all’interno del festival anche dei momenti di teatro e poesia curati da Opificiodellarte e selezionati da Noemi Iuvara, direttrice artistica del progetto BiellaPalcoAperto. Crediamo che alcune forme d’arte sono spesso apprezzate da un pubblico ristretto proprio perché spesso proposti in circuiti più definiti e non ampi come un festival d’arte di strada tra le stade cittadine del centro città.

Nella nostra città abbiamo dei talenti che spesso non trovano palchi, non trovano occasioni e pubblico. Saranno con noi Riccardo Urani, Beatrice & Camilla, Luca Antonello e Abdi Fatah Abukar. Le loro esibizioni sono previste all’interno di alcuni cortili caratteristici del quartiere di Riva. Vi aspettano in Via italia (zona edicola, Ossian, Pizzeria da Anto).

Alle ore 21.30 e alle ore 23.00 andrà in scena lo show ALLok? di Matteo Pallotto: con Matteo torniamo un po' alle origini con uno show di pura arte di strada! Equilibrismo giocoleria e clowneria sono gli ingredienti principali di questo spettacolo.

Alle ore 22.00 andrà in scena (UNICA REPLICA!!) lo show Waiting for the Miss di Jenny Pavone sul trapezio aereo acrobatico. E’ la prima volta che ospitiamo al festival uno spettacolo dedicato a questa spettacolare disciplina.

Domenica 7 luglio

Dalle ore 19.00 animazione a cura di Capuccetto Giallo, ZooFamily e AnimazioneMagica. Alle ore 21.00 andrà in sena lo show di Filippo Brunetti dal titolo Sax-oh! Orchestra dove l’artista cercherà di creare un’opera musicale con l’utilizzo di improbabili strumenti suonati dal pubblico!

Concludiamo in bellezza grazie alla collaborazione con il Festival Ratataplan di Lessona che porterà a biella l’artista cinese Cho Kairin. Nel 2017 è stato premiato con la Coppa del mondo di Daidogei, al più grande festival di arte di strada del Giappone, il Daidogei Word Cup di Shizuoka. Ciò che affascina di Kairin, non sono solo le sue abilità acrobatiche che racchiudono decenni di lignaggio di quest’arte, ma è soprattutto la sua capacità di interagire con il pubblico in modo intimo e sorprendente.

Lo spettacolo di Cho Kairin è uno spettacolo tradizionale (con qualche migliaio di anni di storia) che comprende acrobazie, recitazione, giocoleria, trasformazione e tanto altro. L'appellativo di "super acrobata cinese" si riferisce al fatto che le sue esibizioni sono modernizzate e sofisticate per il pubblico di tutto il mondo.



SE PIOVE .. VENITE LO STESSO

In caso di pioggia durante le tre serate gli spettacoli verranno proposti all’interno della Palestra Don Bosco (conosciuta anche come Palestra di San Cassiano) con ingresso da via Galileo Galilei oppure da piazza S.Cassiano a fianco del campanile ( consultate la nostra pagina FB per avere gli aggiornamenti ) STREET ART per tutti : Sabato 6/7 alle ore 10.30 spettacolo dedicato agli ospiti dell’istituto Belletti Bona e aperto a tutti (senza prenotazione).

Lo spettacolo si svolgerà all’interno del chiostro.

