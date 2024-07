Tragico incidente sul lavoro a Meina, muore operaio di 56 anni

Un operaio di 56 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro accaduto a Meina, sul lago Maggiore.

L’uomo stava lavorando in un cantiere ferroviario di Rete Ferroviaria Italiana, lungo la linea che congiunge Meina con Arona. Il cantiere è ubicato all’ingresso nord della galleria che sottopassa Villa Faraggiana.

I lavori in corso dall’8 giugno e previsti fino a fine settembre riguardano l’abbassamento del piano dei binari per consentire il transito dei treni merci nella galleria. Secondo quanto si è appreso l'operaio sarebbe stato schiacciato da un mezzo in movimento.

"Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari dell’operaio di una ditta appaltatrice, deceduto su un'area di lavoro lungo la linea ferroviaria Milano-Domodossola, interrotta alla circolazione dal 9 giugno per interventi infrastrutturali. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità alle quali RFI sta offrendo la più ampia collaborazione. Verifiche in corso anche da parte di Rfi" così si legge nella nota stampa di RFI.