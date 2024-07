Prossime attività al Giardino Botanico di Oropa

Questo mese il Giardino osserva i seguenti giorni e orari di apertura:

Tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (orario continuato)

Musei in rete 2024

Sabato 6 luglio dalle ore 9:30 alle 12:45

Ultimo appuntamento della rassegna con il percorso "Erbari, florilegi e giardini botanici", tra Biblioteca civica e Giardino Botanico di Oropa.

Leggi di più: https://www.gboropa.it/News/Archivi/2024/News_0824.htm

Visite riservate ai titolati di Abbonamento Musei

Sabato 13 luglio alle ore 15:00

Primo appuntamento della stagione per le visite esclusive riservate ai possessori di Abbonamento Musei.

Il programma e le altre date: https://www.gboropa.it/News/Archivi/2024/News_0724.htm

GeoMorfoGiro: "Mamma,mi si è fuso il ghiacciaio!"

Domenica 14 luglio alle ore 10:30

Ripartono anche quest'anno le escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa, per tutti e consigliate alle famiglie.

Il programma e le altre date: https://www.gboropa.it/News/Primopiano/Primopiano.htm

POLLICIni Verdi

Sabato 20 giugno alle ore 15:00 un nuovo appuntamento con il laboratorio dei POLLICIni Verdi, sostenuti dal Garden Club Biella: ambientati nel Corner coccinelle, un luogo sicuro e appartato ai piedi di un grande faggio dai rami flessuosi, dove scoprire le meraviglie della natura facendo esperienze dirette ed emozionanti.

“Mostri” in giardino

Grazie a letture, osservazioni dal vivo ed alla collaborazione con Smart Micro Optics (spin-off dell' Istituto Italiano di Tecnologia) e delle sue lenti BLIPS (unite ad un semplice smartphone) faremo un tuffo nell'infinitamente piccolo ed esploreremo i micro-mondi del Giardino Botanico ingrandendolo a dismisura...

Costo del laboratorio: € 5,00/bambino (i minori, se accompagnati da pagante, non pagano il biglietto d'ingresso)

Prenotazione consigliata: 015 2523058 | 331 1025960

Stay tuned...

Tutte le domeniche e festivi di apertura visita guidata gratuita alle ore 15:30 (inclusa nel costo del biglietto d'ingresso): non occorre la prenotazione.

Iniziative culturali e promozionali: approfondimenti di giardinaggio per adulti, giochi e laboratori per bambini (Pollicini verdi), degustazioni di tisane del Giardino, bookshop, vivaio di piante alpine.

Ed altro ancora da vedere e scoprire nel cuore del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO di Oropa!





Dove siamo

Il Giardino Botanico si trova dietro la Basilica superiore del Santuario di Oropa, il più importante Santuario mariano delle Alpi (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), vicino al parcheggio più capiente di Oropa. Grande poco più di un ettaro (10.700 metri quadrati), è un’Oasi (anche di pace…) popolata di fiori e piante curati e custoditi per i “curiosi di natura”.