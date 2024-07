Scomparso da Valdilana un giovane di 29 anni, ricerche in corso

Da questa mattina è stato attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Stando alle prime informazioni raccolte, un giovane di 29 anni si sarebbe allontanato dalla sua abitazione di Valdilana e non avrebbe più dato notizie di sé.

A dare l'allarme i familiari che, non riuscendo più a mettersi in contatto con il loro caro, si sono messi in contatto con le forze dell'ordine denunciandone la sparizione. Non sono note, al momento, le sue generalità.

Sulle sue tracce i Carabinieri di Cossato che stanno battendo ogni pista per rintracciarlo. Ignoti i motivi che hanno portato all'allontanamento dell'uomo.