In meno di 24 ore è stato ritrovato in provincia di Venezia il 29enne di Valdilana che si è allontanato da casa senza dare più notizie di sé. L'allarme era scattato nella mattinata di ieri, 1 ° luglio, con l'attivazione del protocollo per la ricerca delle persone scomparse.

A mettersi sulle sue tracce i Carabinieri di Cossato. Ora, il giovane è in viaggio verso casa: sta bene. Ignoti i motivi che hanno portato all'allontanamento dell'uomo.