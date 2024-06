Dal nord ovest: Bambina di tre mesi bloccata nella macchina travolta dalla piena dell’Orco nel Canavese: le immagini dall’elicottero [VIDEO]

Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 29 giugno, sulle Valli di Lanzo, Valle Orco e Canavese. In poche ore, secondo i rilievi delle stazioni Arpa, nei centri di Groscavallo, Balme e Corio si sono registrati accumuli, in poche ore superiori ai 100 millimetri. Un innalzamento dei livelli idrici che ha portato esondazioni di diversi torrenti oltre a frane che hanno isolato alcuni luoghi. Al momento non risultano persone ferite o rimaste coinvolte dal violento fronte di maltempo.

Dalla serata di ieri sono stati 80 gli interventi effettuati dai vigili del Fuoco. Uno in particolare riguarda quello di stanotte tra Montanaro e San Benigno Canavese per il salvataggio di due adulti e di una neonata di 3 mesi bloccati in auto per l'innalzamento dell'acqua del torrente Orco.