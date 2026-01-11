Dal Nord Ovest - Valanga a Pragelato: ferito uno scialpinista

Valanga a Pragelato nel pomeriggio di ieri. Le squadre del Soccorso Alpino sono ancora impegnate nel recupero di uno scialpinista infortunato in seguito all'evento che lo ha parzialmente travolto.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 13.15 dopo che l'uomo era stato travolto da una valanga e trascinato al valle per un tratto senza essere sepolto. La chiamata di emergenza è stata lanciata dai suoi compagni di gita che lo avevano estratto dalla neve e gli avevano prestato le prime cure comunicando che aveva riportato un trauma toracico e una sospetta lussazione a una spalla.

Il luogo dell'incidente era l'itinerario scialpinistico del monte Gran Miuls, a una quota di circa 2300 m. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che dopo vari tentativi ha dovuto abortire la missione a causa del forte vento. Nel frattempo si erano formate le squadre del Soccorso Alpino, comprensive di due sanitari, che sono partite via terra, con sci e pelli di foca, in direzione dell'infortunato. L'uomo è stato raggiunto intorno alle 17 ed è stato imbarellato poiché riportava una traumatologia, aggravata dall'ipotermia, che non gli consentiva di procedere in autonomia.

Le operazioni sono state complicate dalle condizioni dei pendii che presentavano ulteriori rischio di distacchi e dalle pendenze che hanno costretto i tecnici a calare il toboga utilizzando manovre alpinistiche. Intorno alle 19.30, poiché in zona l'intensità del vento era calata, ma il fondovalle continuava a essere battuto da folate forti, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Briançon che è riuscito a recuperare il paziente e a procedere con l'ospedalizzazione in Francia dove l'uomo è stato ricoverato, presumibilmente con un codice giallo. Le squadre sono scese verso valle con i compagni di gita del paziente, infreddoliti ma in buone condizioni.