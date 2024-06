Ciclismo: Christian Rossi si impone alla Sopranissima

La 13a edizione della SOPRANISSIMA, gara di mtb, un cross country lungo 26 km, ha visto al via oggi una sessantina di biker, arrivati anche da Como e dalla Liguria. Un percorso quasi totalmente sterrato al naturale, sotto bosco e fresco, un percorso apprezzatissimo da tutti i biker, una "vera MTB" come hanno sottolineato i partecipanti. Un percorso ripetuto quattro volte, preparato in modo certosino dall’Asd Free Bike Trivero che con l'appoggio di Aib Valdilana, pro loco Valdilana, comitato rifugio “La sella” e il patrocinio del comune di Valdilana, ha realizzato un evento riuscitissimo. Ha vinto il giovane Christian Rossi, a seguire Elia Ruggeri, ligure di San Remo, tallonato dal vincitore dell’edizione dello scorso anno Alessandro Piermarteri. La Free bike Trivero soddisfatta dell’esito della manifestazione ha dato a tutti l’appuntamento all’edizione 2025 della gara