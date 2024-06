Altro doppio appuntamento per Biella Corse in Piemonte e in Sardegna

Sono due gli equipaggi Biella Corse che prendono parte, questo fine settimana (29 e 30 giugno 2024) alla XXIX edizione del Rally Internazionale Golfo dell'Asinara, gara valida per la Coppa Rally di Zona 10 e il Campionato Regionale Delegazione Sardegna.

Con le insegne della Scuderia i primi a partire saranno, con il numero 11, Pierangelo Tasinato ed Ermes Bagolin, nuovamente alla guida (dopo "essersi provati" all'ultimo Valli Ossolane) di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). Un impegno "fuori zona" per l'equipaggio biellese ma anche l'occasione "per abbinare la passione di sempre a una settimana di vacanza". Ben diverso sarà invece il Golfo dell'Asinara del Presidente di Biella Corse, Alby Negri, che quest'anno ha concentrato il suo impegno agonistico su quattro appuntamenti isolani.

"Il mio obbiettivo è quello di prendere punti per la zona" ha a suo tempo spiegato "per poi arrivare a disputare la finale di Genova". Alby Negri, che in questa occasione gareggerà con la navigatrice Ornella Blanco Malerba e il numero 55 sulle portiere della sua Renault New Twingo (gruppo RC5N, classe Rally5/R1), sempre curata dalla Worldmotors Rally Team di Livorno Ferraris, è infatti in buona posizione dopo la vittoria di classe ottenuta al Rally Sulcis-Iglesiente di questa primavera.

"Se riusciremo ad andare a punti a Sassari e poi a fare bene anche al Terra Sarda, a inizio ottobre, e al Rally dei Nuraghe e del Vermentino, a fine ottobre, avremo raggiunto l'obbiettivo di stagione!". Articolato su due giornate di gara, il Rally partirà da Porto Torres (provincia di Sassari) alle 14,30 di sabato 29 giugno e si concluderà a partire dalle 15,30 di domenica a Castelsardo. In programma ci sono dieci prove speciali, quattro il sabato e sei la domenica. Sabato i concorrenti percorreranno due volte i tracciati "Codrangianos" (di 6,82 chilometri) e "Usini" (di 11,35 chilometri); domenica invece si sfideranno sulle prove "Bunnari" (di 6,55 chilometri), "Osilo" (di 4,56 chilometri) e "San Lorenzo" (di 7,47 chilometri). In totale percorreranno 374,28 chilometri, di cui 73,50 in prova speciale.

Sono sei invece gli equipaggi Biella Corse al via, questo fine settimana, dell'8° Rally di Castiglione Torinese più due navigatori a fianco di piloti di altra scuderia. "E' un appuntamento per noi particolarmente importante" spiega Alby Negri, in questo caso nelle vesti di "team Manager" della Scuderia "perché tre di questi equipaggi saranno al debutto con le insegne della Scuderia e, nel caso del pilota Francesco Martinolich, avremo un debutto assoluto nel mondo dei rally!".

Il primo degli equipaggi Biella Corse a prendere il via sarà formato dai valdostani Patrich Chironi e Simone Millet, in gara con la Renault Clio Sport (gruppo RC4N, classe R3) numero 30. Poco più dietro partiranno invece Christian Casadei e Loris Dublanc, in gara con una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 37. Quindi il debuttante Francesco Martinolich, che condividerà l'abitacolo della Renault Clio RS Line numero 71 con l'esperto navigatore Tiziano Pieri. Va ricordato che il pilota, che è del 1964, sarà anche in gara per la classifica della categoria "Over 55". Con il numero 81 partiranno invece i valdostani Marcello Thiebat e Andrea Contratto, alla guida di un'altra Renault Clio Williams (gruppo RC5N, classe N3). Quindi Fabrizio Spagnolo e Ilvo Rosso, in gara con la Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe A5) numero 106. E infine, terzo debuttante in Biella Corse, l'equipaggio Luca Colongo e Domenico Saltarella, in gara con un'altra Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2).

I due navigatori saranno invece l’immancabile Luca Pieri, questa volta a fianco del pilota Massimo Marasso sulla Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) numero 7 e Marco Bevilacqua, che navigherà il pilota Fabrizio Babando, sulla Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 41. Il Rally, valido per la Coppa Rally di Zona 1, si correrà domenica 30 giugno sulle colline fra Torino e Asti, con partenza e arrivo a Castiglione Torinese, in provincia di Torino. In programma ci sono nove prove speciali, ricavate da tre passaggi sui tracciati "Stefano Galliano" (di 5,15 chilometri), indimenticato amico di Biella Corse, "Franca Fiorina e Paola Bava" (di 9,70 chilometri) e "Alessio Insalata e Ezio Tettamanti" (di 7 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 240,03 chilometri, di cui 65,55 in prova speciale.