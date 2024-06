"Sere FAI d'estate" approda a Magnano: il programma biellese.

Da fine giugno a inizio settembre 2024 tornano le Sere FAI d’Estate. Nei Beni del FAI, da Nord a Sud della Penisola, si prolungherà straordinariamente l’orario di apertura per offrire un’esperienza unica: proseguire la visita fino al tramonto per godere della particolare atmosfera delle serate estive con una vasta proposta di iniziative speciali. In calendario moltissimi eventi alla scoperta dei territori ricchi di bellezze che circondano i Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano, di cui uno a Magnano.

Per l’estate 2024 torna l’appuntamento di Astronomi per una notte a Villa Flecchia a Magnano (BI), domenica 11 agosto. Il parco, silenzioso e lontano dall’inquinamento luminoso, accoglierà i visitatori che, accompagnati da un esperto di astronomia, potranno osservare le stelle e la volta celeste: un’occasione unica per scoprire i segreti e le curiosità del firmamento in una delle notti più suggestive dell’anno. In attesa che cali la notte, si potrà gustare un picnic in giardino e partecipare a visite guidate.