La Rhythmic School risplende al Torneo internazionale di Lubiana FOTO

Lunga trasferta nel fine settimana per le atlete della Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya che hanno raggiunto la graziosissima città di Lubiana, in Slovenia, per partecipare alla 19° edizione dell’International Friendship Tournament di Ginnastica Ritmica, gara riservata alle atlete Gold, alla quale hanno partecipato più di un centinaio di atlete in rappresentanza di Austria, Croazia, Serbia ed Erzegovina, Slovenia ed Italia. In pedana, fra le squadre italiane, a rappresentare la Rhythmic School hanno gareggiato: Giulia Sapino nella categoria junior 3, che ha ottenuto la vittoria nell’all round, alle clavette e nel cerchio; mentre hanno gareggiato nelle junior 1 Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto. Per Bravaccino bronzo nell’all round, oro al cerchio e terza alle clavette, mentre Pavanetto è quarta nell’all round, oro al nastro ed argento alla palla.

A seguire le atlete in Slovenia il tecnico Arianna Prete che esprime soddisfazione per i risultati raggiunti, nonostante le novità introdotte nei vari esercizi: “È stato un ottimo test. Le atlete si sono ben comportate, gestendo in modo adeguato anche i piccoli errori dovuti al periodo piuttosto lungo di assenza da competizioni ed alle novità dovute ai nuovi esercizi. Nonostante qualche imperfezione le nostre ragazze sono salite tutte sul primo gradino del podio, maturando inoltre la consapevolezza di essere sulla strada giusta per arrivare preparate ad affrontare le prossime gare nel fluire della stagione: “Stagione che entra ora nella sua fase apicale per le atlete Silver, che dal 24 giugno al 4 luglio disputeranno le finali nazionali a Rimini, in occasione della Festa della Ginnastica Summer edition, dove si contenderanno i vari titoli nazionali più di ventimila atlete. Saranno undici le atlete della Rhythmic School che scenderanno in gara sulle pedane riminesi accompagnate dalla DT Tatiana Shpilevaya e dallo staff tecnico RS, fra di esse anche Ilaria Giabardo ed Esther Sales Neto recentemente premiate con il premio Panathlon junior ottenuto grazie ai titoli nazionali conquistati lo scorso anno in terra di Romagna.