Apre a Borgosesia una nuova agenzia di BPER Banca

BPER Banca apre a Borgosesia una nuova filiale che potenzia l’offerta di servizi finanziari e consulenza alle imprese e ai privati della zona. La nuova agenzia rafforza in Val Sesia la rete di BPER, fino ad oggi presente nella cittadina con uno “sportello leggero” che offriva alcuni servizi bancari di base in dipendenza dalla filiale di Borgomanero.

Sita in Via Duca d'Aosta 21 bis, nel cuore di Borgosesia, la rinnovata agenzia BPER, diretta da Veronica Virla, è ora dotata della necessaria autonomia e del personale dedicato in modo da consentire alla clientela lo svolgimento di tutte le attività bancarie direttamente in loco.

“Il rafforzamento della presenza di BPER Banca in Val Sesia è l’evoluzione quasi naturale di un rapporto proficuo con un territorio densamente popolato e molto dinamico dal punto di vista imprenditoriale - commenta Nunzio Fabrizio Castaldo, Area Manager Piemonte Est e Pavia di BPER Banca – La nuova agenzia affidata a Veronica Virla, professionista che conosce a fondo il tessuto economico di queste zone, è pronta ad accompagnare imprese e famiglie nella realizzazione dei propri progetti”.

“Siamo oggi in grado di fornire direttamente qui a Borgosesia tutti i servizi più evoluti che un grande gruppo come BPER può offrire – aggiunge la Direttrice Veronica Virla - L'agenzia che inauguriamo, e che ho l’onore di dirigere, rappresenta sicuramente un segnale di crescita per l’intera comunità”.