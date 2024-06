L'Accademia Perosi lancia il nuovo contest fotografico #perosiview. Il tema del 2024 sarà "la casa".

Il contest fotografico #perosiview promosso da Fondazione Accademia Perosi in collaborazione con FotoClubBiella e l'Archivio Fotografico della Fondazione Sella giunge quest'anno alla terza edizione.

Le due precedenti edizioni hanno dato luogo a una raccolta di 14 fotografie che saranno esposte in una mostra fotografica all'Oratorio del Santo Sudario che inaugurerà domenica 23 giugno. Il concerto di inaugurazione si terrà alle ore 17,30 nella sala concerti dell'Accademia Perosi con Francesca Faudella (soprano) e Leonardo Nicassio (pianoforte). Prenotazioni su www.accademiaperosi.org

Nella lista dei vincitori del contest fotografico #perosiview si trovano i nomi dei 9 partecipanti che hanno visto pubblicate le loro fotografie sui depliant della 46ma e della 47 Stagione.

Immagini che hanno dato vita al suggestivo depliant de "i concerti dell'accademia" catturando con delicatezza e passione l'essenza delle tematiche proposte. Per la 46ma stagione: Marilena Previdi, Marzia Pozzato, Paola Fontana, Francesco Martinetti, Marzia Pozzato, Giuliana Mosca. Per la 47ma stagione: Valentina Bozzo, Marco Ballardin, Matteo Cerreia Vioglio, Paola Fontana, Davide Tonso, Marco Balordi

Il tema del 2024 è "la casa".

La casa intesa non semplicemente come un luogo delimitato da mura, ma come luogo in cui ci si sente a proprio agio, un punto di riferimento della nostra vita, uno spazio che si plasma secondo il nostro essere, le nostre abitudini e aspirazioni. Il nostro habitat identitario potrebbe essere così molto diverso dal nostro domicilio, ma assomigliare di più alla nostra panchina preferita in un parco, alla biblioteca della nostra città, al luogo di lavoro, alla poltrona di un teatro, l'università...

C'è tempo fino al 31 luglio per partecipare alla selezione e rientrare a far parte delle immagini protagoniste della brochure della 48ma stagione concertistica dell'Accademia.

Come partecipare?

Il contest fotografico #perosiview seleziona sei/otto scatti per raccontare il biellese unendo musica, ambiente e fotografia. Sono ammessi scatti di panorami o dettagli (purché ci si possa ritrovare l'idea di musica, di Biella o del biellese), privilegiando un particolare non ancora notato.

Sarà sufficiente condividere l'immagine su Instagram con l’hashtag #perosiview2024 e i tag @accademiaperosi @fotoclubbiella e @fondazionesella

La deadline è fissata al 31 luglio 2024. In collaborazione con Fotoclub Biella verranno poi selezionate le 6/8 fotografie che diventeranno le protagoniste della nuova brochure della 48ma stagione concertistica della Fondazione Accademia Perosi. Le immagini vincitrici saranno esposte nel 2025 in una mostra fotografica.

Il regolamento completo è disponibile su www.accademiaperosi.org

Orari di apertura della mostra #perosiview

domenica 23 giugno: ore 17,30 concerto di inaugurazione sabato 29 giugno: dalle ore 16,30 alle ore 19,30; alle ore 18.30 Concerto: RockCello con Alessandro Copia. domenica 30 giugno: dalle ore 16,30 alle ore 19,30 sabato 6 luglio: dalle ore 16,30 alle ore 19,30 domenica 7 luglio: dalle ore 16,30 alle ore 19,30

ingresso mostra + concerto: 5,00 euro

ingresso mostra: 3,00 euro

per info segreteria@accediamiaperosi.com

oggi, domenica 23 giugno | h.17:30

Francesca Faudella Leonardo Nicassio

(soprano e pianoforte)

concerto di inaugurazione

Sala concerti dell'Accademia Perosi

a seguire esposizione delle fotografie #perosiview

presso Oratorio del Santo Sudario in Corso del piazzo n. 21

musiche:

V. Bellini: “Oh quante volte, oh quante” da Capuleti e Montecchi

G. Bizet: “Je dis que rien ne m’epouvantes” da Carmen

P. Mascagni: “Ave Maria” tratta Intermezzo di Cavalleria Rusticana

G. Puccini: “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi

G. Puccini: “In quelle trine morbide” da Manon Lescaut

G. Puccini: “Mi chiamano Mimi” da Boheme

S. Rachmaninov: Vocalizzo

Cardillo: Core’ n grato

sabato 29 giugno 2024 | h. 18:30

Alessandro Copia: Cello3=RockCello

Violoncello ed elettronica

Musice di L. van Beethoven Sollima, Piazzolla, Bach, Tiersen Hindemith