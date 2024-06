“Vox Pacis” al Santuario di Oropa: un inno alla pace attraverso musica e canto.

Nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, sabato 6 luglio alle ore 21 si terrà "Vox Pacis" un reading concert che intreccia la potenza della musica e la profondità delle parole per celebrare e riflettere sui valori universali della pace e della convivenza.

Il concerto, accompagnato dai testi di S. Paolo VI e S. Giovanni XXIII, è a cura dell’ensemble bresciano Psallite Deo, con Lorena Agosti, voce recitante; Vito Rumi, organo; Attilio Sottini, flauto; Barbara Raccagni, soprano.

Il concerto avrà inizio con il suggestivo "Canto della sera" di M.E. Bossi, per poi proseguire con musiche di P. Negri, J.P. E. Hartmann, J.S. Bach, R. Prizeman, G. Merkel, G. F. Haendel, P. Hindemith.

Le note del flauto e dell’organo saranno intervallate dalle letture di importanti documenti pontifici, come il Radio Messaggio del 25 ottobre 1962 di Papa Giovanni XXIII sulla Crisi di Cuba, e l'enciclica Pacem in Terris per il diritto alla pace e al disarmo.

La serata toccherà momenti di intensa spiritualità con le musiche di J.S. Bach, inframezzate dalle letture dei discorsi di Papa Paolo VI alle Brigate Rosse e dei discorsi di Papa Giovanni XXIII ai carcerati di Regina Coeli, per il diritto alla pace nella società civile e al perdono degli errori.

Il viaggio musicale si concluderà con l’Amen dallo Stabat Mater di G.B. Pergolesi, un potente inno di chiusura che riecheggerà il messaggio di pace e speranza.

IL GRUPPO MUSICALE “PSALLITE DEO”

L’ensemble musicale “Psallite Deo” si forma nel 2018 per unire le competenze artistiche di cinque musicisti di Palazzolo sull’Oglio (BS): Lorena Agosti, voce recitante; Barbara Raccagni, soprano; Attilio Sottini, flautista;

Francesco Rota e Vito Rumi, organisti. La denominazione del gruppo è significativa dell’impegno musicale e poetico in ambito sacro che da allora li contraddistingue. Il gruppo propone apprezzate elevazioni musicali di carattere spirituale e meditativo ispirate ai tempi forti dell’anno liturgico e basate sull’alternanza fra la recitazione di testi sacri e l’esecuzione di adeguati brani musicali.