Suoni in movimento 2024: l’omaggio alla musica al femminile.

Torna a Suoni in Movimento l’attenzione alla musica al femminile. Domenica 30 giugno, alla Fabbrica della Ruota di Pray, in programma un concerto che molto richiama proprio il tema della Ruota: alle 16.30, infatti, per la sezione Inclusione- Donne in Musica - salirà sul palco Rossella Spinosa con Ruote “Musica e Immagini per Fausto Coppi e Fiorenzo Magni”, un lavoro musicale costruito nel 2019, in occasione del Centenario della nascita di Coppi, per accompagnare le immagini di repertorio su due grandissimi campioni: Coppi, ovviamente e Fiorenzo Magni.

Uno spettacolo che abbina la musica alle immagini del documentario. La musica, composta ed eseguita al pianoforte da Rossella Spinosa, accompagna le immagini della vita in capitoli dell’indimenticabile campione. Non basterebbero duecento anni per celebrare due grandi uomini e campioni come Fausto Coppi e Fiorenzo Magni. "Fausto pedala e sembra che voli. Rossella suona e lo spinge verso i traguardi che sono solo di pochi. Anzi, di uno solo. Coppi e Spinosa, sono un duo speciale: due capitani, il campionissimo in bici e la campionissima al pianoforte. Il Tributo in note e immagini è già un pezzo cult da collezionisti”. Il Museo del Ciclismo rende omaggio a Fausto Angelo Coppi, nato in una famiglia di modeste origini, poco più che adolescente è costretto a trovarsi un lavoro come garzone di salumeria. Ragazzo a modo ed educato è subito apprezzato per la sua dedizione, il suo fare introverso e la sua naturale gentilezza. Per hobby scorrazza qua e là su di una rudimentale bicicletta regalatagli dallo zio. Da lì nasce la storia del Grande Campione!

Ricordiamo questa Rassegna è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, così come con i contributi di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Provincia di Biella, oltre ovviamente agli sponsor che supportano l’iniziativa. Tutti a diverso titolo sempre più consapevoli – fra questi proprio Fondazione CRB - del valore e dell’evoluzione di una rassegna che sta contribuendo da anni alla crescita culturale e non solo del territorio, ma anche e soprattutto dei giovani.

La Fabbrica della Ruota

La Fabbrica della Ruota (ex lanificio Zignone) fu edificata attorno al 1878. È uno dei più noti esempi di archeologia industriale in Italia, avendo conservato l’impianto multipiano ottocentesco di tipo manchesteriano e il sistema “teledinamico” di trasmissione dell’energia. Ospita il Centro di documentazione dell’industria tessile, costituito da circa 60 fondi archivistici e da una biblioteca specializzata. La Fabbrica è situata al centro della “Strada della Lana”, il percorso di archeologia industriale che collega Biella a Borgosesia.