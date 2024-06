Estate a Oropa 2024: al via la rassegna di appuntamenti.

Il Santuario di Oropa, con i suoi tesori artistici, storici e naturalistici, apre la stagione estiva con una serie di appuntamenti che animeranno i prossimi mesi con visite guidate, passeggiate e una ricca programmazione musicale.

Alla scoperta dei tesori di Oropa con le visite guidate

Oltre ai consueti appuntamenti con le visite guidate al Santuario in programma ogni domenica, a partire da sabato 22 giugno, ritornano gli appuntamenti con le visite guidate al Sacro Monte – Patrimonio UNESCO.

Le guide apriranno eccezionalmente alcune cappelle per consentire ai visitatori di ammirare le statue in terracotta realizzate tra il Seicento e il Settecento. Sono quattro in tutto i sabati (6 luglio, 10 e 31 agosto alle ore 15) in cui ci sarà l’opportunità di conoscere da vicino la storia delle cappelle, degli artisti e delle comunità che le hanno realizzate.

Da non perdere, nei fine settimana del 13/14 luglio e 20/21 luglio l’appuntamento con “Sacro Monte in movimento”, l’iniziativa pensata per dare vita alle statue del “gran teatro montano”, grazie all’animazione teatrale di Ars Teatrando.

I pomeriggi di sabato 29 giugno, 20 luglio, 17 agosto e 7 settembre sono dedicati invece alla scoperta del Cimitero Monumentale: una guida esperta accompagnerà i visitatori tra le sculture e le edicole funerarie che ospitano importanti famiglie biellesi e non, fino al monumento a forma di piramide progettato dall’ing. Carlo Maggia per lo statista Quintino Sella nel 1885.

Novità di quest’anno, le visite guidate alla Passeggiata dei Preti: accompagnati dalla guida, sabato 13 luglio, 3 agosto e 24 agosto i visitatori scopriranno le storie e le memorie conservate nel Parco della Rimembranza di Oropa.

Con l’estate ritornano anche le visite guidate sotto le stelle con la cupola della Basilica Superiore illuminata: il 13 e 26 luglio, il 3, 10, 16, 24 e 31 agosto alle ore 21 le guide accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia della Basilica Superiore, per poi accedere grazie al nuovo ascensore alla terrazza panoramica, da cui si può ammirare il Santuario e la città di Biella illuminati dalle luci notturne.

Due serate speciali avranno luogo domenica 11 e martedì 13 agosto alle ore 21, con due concerti d’arpa sotto le stelle, sempre sulla terrazza della Basilica Superiore, a cura dell’arpista Eleonora Perolini.

Oropa in musica

A partire dal mese di luglio, la musica sarà un’altra grande protagonista dell'estate a Oropa. Sabato 6 luglio alle ore 21, la Basilica Antica ospiterà il concerto e reading "Vox Pacis", con testi di S. Giovanni XXIII e S. Paolo VI, accompagnati da brani musicali per soprano, flauto e organo, a cura del gruppo Psallite Deo.

Sabato 20 luglio ci sarà in anteprima assoluta il concerto “Neve sulla pietra, poi uno sguardo” con le musiche del giovane compositore Andrea Benedetto dell’Escuela Superior de Musica de Madrid appositamente composte per la Basilica Antica nell’ambito di una residenza svoltasi nel mese di marzo grazie al progetto “Il suono dei parchi e dei laghi del Piemonte”.

Sempre nell’ambito della rassegna “Oropa in musica”, quattro venerdì del mese di agosto saranno dedicati ai concerti d’organo nella Basilica Antica: il 2 e il 4 agosto con il Maestro Sebastiano Domina; il 23 e 30 agosto con il Maestro Giuseppe Radini, organista del Santuario.

Gli appuntamenti musicali proseguiranno ancora nel mese di settembre con “Oropa music Festival” venerdì 13 settembre, alla vigilia della Fiera di San Bartolomeo, e l’evento speciale di sabato 28 settembre con “Il protagonista ritrovato”, il concerto di Guido Rimonda e Camerata Ducale Ensemble in occasione del 200° anniversario della scomparsa del compositore piemontese Giovanni Battista Viotti.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Sabato 22 giugno

ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, Patrimonio UNESCO. Ritrovo ai cancelli

Sabato 29 giugno

ore 15: Visita guidata al Cimitero Monumentale. Ritrovo ai cancelli

Sabato 6 luglio

ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, Patrimonio UNESCO. Ritrovo ai cancelli

ore 21: Concerto e reading “Vox pacis”. Testi di S. Giovanni XXIII e S. Paolo VI e brani musicali per soprano, flauto e organo, a cura del Gruppo “Psallite Deo”. Basilica Antica

Sabato 13 luglio

ore 15: Visita guidata alla Passeggiata dei Preti. Ritrovo sotto il portico della Basilica Superiore

ore 20.30: “Sacro Monte in movimento” Le statue prendono vita con l’animazione teatrale a cura di Ars Teatrando. Prenotazioni: T. 333 5283350 teatrandobiella.it

Domenica 14 luglio

ore 17: “Sacro Monte in movimento” Le statue prendono vita con l’animazione teatrale a cura di Ars Teatrando. Prenotazioni: T. 333 5283350 teatrandobiella.it

Venerdì 19 luglio

Rally Lana, Biella-Oropa in notturna

Sabato 20 luglio

ore 15: Visita guidata al Cimitero Monumentale. Ritrovo ai cancelli

ore 19: “Neve sulla pietra, poi uno sguardo” concerto del compositore Andrea Benedetto dell’Escuela Superior de Musica de Madrid e dell’ensemble del progetto “Il suono dei Parchi e dei Laghi del Piemonte”. Basilica Antica

ore 20.30: “Sacro Monte in movimento” Le statue prendono vita con l’animazione teatrale a cura di Ars Teatrando. Prenotazioni: T. 333 5283350 teatrandobiella.it

Domenica 21 luglio

ore 17: “Sacro Monte in movimento” Le statue prendono vita con l’animazione teatrale a cura di Ars Teatrando. Prenotazioni: T. 333 5283350 teatrandobiella.it

Venerdì 26 luglio

ore 21: Cupola sotto le stelle. Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata. Ritrovo alla Basilica Superiore

Sabato 27 luglio

Arrivo della Processione di Fontainemore

Venerdì 2 agosto

ore 21: Concerto d’organo. Suona il M° Sebastiano Domina. Basilica Antica

Sabato 3 agosto

ore 15: Visita guidata alla Passeggiata dei Preti. Ritrovo sotto il portico della Basilica Superiore

ore 21: Cupola sotto le stelle. Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata. Ritrovo alla Basilica Superiore

Domenica 4 agosto

“Bike day”: tour in e-bike per adulti e gimcana per bambini. Esperienze e noleggio gratuiti. Info Ludovico Bizzocchi Tel. 348 288 8040

Venerdì 9 agosto

ore 21: Concerto d’organo. Suona il M° Sebastiano Domina. Basilica Antica

Sabato 10 agosto

ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, Patrimonio UNESCO. Ritrovo ai cancelli

ore 21: Cupola sotto le stelle. Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata. Ritrovo alla Basilica Superiore

Domenica 11 agosto

ore 21: Concerto d’arpa sotto le stelle, con E. Perolini. Terrazza della Basilica Superiore

Lunedì 12 agosto

ore 17: Concerto di musica sacra e barocca. Con Luca Canneto all’organo e Anna Giumentaro, mezzosoprano. Basilica Antica

Martedì 13 agosto

ore 21: Concerto d’arpa sotto le stelle, con E. Perolini. Terrazza della Basilica Superiore

Giovedì 15 agosto

ore 10.30: Solenne Messa con le rose, nella Basilica Superiore

ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli

ore 21: Fiaccolata dell’Assunta

Venerdì 16 agosto

ore 21: Cupola sotto le stelle. Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata. Ritrovo alla Basilica Superiore

Sabato 17 agosto

ore 15: Visita guidata al Cimitero Monumentale. Ritrovo ai cancelli

ore 18.30: Visita guidata al Giardino Botanico

ore 21: “Ave Maris Stella” Concerto e reading con testi e musiche antiche italiane. A cura di Collegium Pro Musica. Rassegna Suoni in movimento nella Rete Museale Biellese. Basilica Antica

Martedì 20 agosto

Dalle ore 17: “DeragliandOropa”. Animazione teatrale a cura di Ars Teatrando (45’ ca.)

Giovedì 22 agosto

ore 21: “Oropa: un viaggio tra architettura militare e religiosa” con la guida Fabrizio Gremmo. Ritrovo ai cancelli del Santuario

Venerdì 23 agosto

ore 21: Concerto d’organo. Suona il M° Giuseppe Radini. Basilica Antica

Sabato 24 agosto

ore 11: S. Messa all’Alpe di San Bartolomeo. Ritrovo all’alpe di S. Bartolomeo

ore 15: Visita guidata alla Passeggiata dei Preti. Ritrovo sotto il portico della Basilica Superiore

ore 21: Cupola sotto le stelle. Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata. Ritrovo alla Basilica Superiore

Venerdì 30 agosto

ore 21: Concerto d’organo. Suona il M° Giuseppe Radini. Basilica Antica

Sabato 31 agosto

ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, Patrimonio UNESCO. Ritrovo ai cancelli

ore 21: Cupola sotto le stelle. Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata. Ritrovo alla Basilica Superiore

Sabato 7 settembre

ore 15: Visita guidata al Cimitero Monumentale. Ritrovo ai cancelli

Venerdì 13 settembre

ore 21: “Oropa Music Festival”. Concerto di musica da camera. Basilica Antica

Sabato 14 e domenica 15 settembre

Fiera di San Bartolomeo. Raduno zootecnico della Pezzata Rossa d’Oropa e mercatino degli hobbisti

Sabato 21 settembre

ore 21: Concerto del Coro William Byrd. Basilica Antica

Sabato 28 settembre

ore 21: “Il protagonista ritrovato” Concerto con Guido Rimonda e Camerata Ducale Ensemble in occasione del 200° anniversario della scomparsa di G. B. Viotti. Basilica Antica

Sabato 12 ottobre

ore 21: Concerto d’organo. Suona il M° Gianluca Cagnani. Basilica Antica

SALITA ALLA CUPOLA

Tutti i sabati e domeniche dalle ore 15 alle 16. A luglio e agosto da martedì a domenica. Ritrovo alla Basilica Superiore

MUSEO DEI TESORI E APPARTEMANTI REALI DEI SAVOIA

Aperto sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Luglio e agosto: aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

VISITE GUIDATE AL SANTUARIO

Tutte le domeniche e il 15 agosto alle ore 11: visite guidate al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli.