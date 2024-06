Incidente nelle prime ore di oggi sabato 22 giugno lungo la provinciale 232, all'incrocio per Crocemosso.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 5 del mattino, un'auto è finita fuori strada. Non risultano esserci altri mezzi coinvolti e non ci sono feriti.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e il personale Sicurezza e Ambiente per la pulizia del manto stradale.