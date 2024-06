Amici dell'Ospedale, niente concerto per maltempo

Il maltempo rovina la festa di molti biellesi. Il concerto benefico di stasera, 21 giugno, realizzato dagli Amici dell'Ospedale è annullato per pioggia. Avrebbe dovuto tenersi in piazza del Monte, a Biella. Verrà riprogrammato sempre a Biella, in data da definirsi con il Comune.