Da Pettinengo attraverso Coggiola e la conca dei rododendri..un giro in eBike straordinario! FOTO

L'idea è quella di sperimentare giri alternativi sfruttando parte del GTB. Prevediamo la partenza a Pettinengo. Il primo tratto è su asfalto ma si possono prevedere alternative per la prossima volta sfruttando il versante a nord della Rovella. Per questa volta riscaldamento su strada fino a Pray e Coggiola passando per Trivero e Ponzone.

Scendiamo di quota percorrendo i "pedonabili" nella Conca dei Rododendri per poi salire e scendere continuamente verso la Madonna della Brughiera. Il percorso a mezzacosta caratterizzerà tutto il tracciato seguente. Fino a circa metà i single trek sono molto ben tenuti anche se con tratti con pendenze impegnative. Nela seconda parte cambia tutto. Seguiamo le indicazioni GBT sia presenti sui sentieri sia sulle mappe elettroniche che abbiamo scaricato. In molto tratti occorre attenzione per non perdere i riferimenti e qualche passaggio qua e la richiede un po' di prudenza, in particolare quando si tratta di attraversare i ruscelli ora con parecchia acqua. In ogni caso il percorso nel sottobosco è bellissimo e proseguiamo in direzione del Casto, che abbiamo previsto di sfiorare scendendo lungo il versante nord-est. Purtroppo in piccolo intoppo meccanico ci costringe ad abbreviare di qualche chilometro ma siamo comunque già molto soddisfatti (e stanchini...).