Quaregna Cerreto, attenzione alle modifiche alla viabilità

In occasione dell'evento Sagra della Tagliatella a Quaregna Cerreto sono disposti il divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dagli Organizzatori in piazza Alpini nell'area di parcheggio a Sud dell'ingresso della scuola materna dalle ore 06 di venerdì 14 giugno alle ore 24 di martedì 25 giugno 2024; il divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dagli Organizzatori nell'area di parcheggio di via Roma situata a Sud del palazzo dell' ex Municipio dalle ore 06 di sabato 8 giugno alle ore 24 di venerdì 28 giugno.