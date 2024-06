Bibbiano: 41enne biellese arrestato per omicidio

E' stato tradotto in carcere a Bibbiano, Riccardo Stefani, che fino a qualche tempo fa viveva nel Cossatese. Per lui il reato ipotizzato è omicidio volontario. Secondo le ipotesi di Carabinieri e inquirenti, Stefani, originario di Cossato ma ora residente in un comune di Reggio Emilia, al culmine di una lite avrebbe accoltellato a morte Ilirjan Minaj, muratore albanese di 61 anni.

Nelle dichiarazioni spontanee rilasciate al momento dell’arresto avrebbe detto di aver agito per legittima difesa, ma starà agli inquirenti stabilire l'esatta dinamica dei fatti.

Riccardo Stefani era un volto già noto alle forze dell’ordine biellesi. In provincia ha ancora dei parenti, mentre la mamma si era trasferita con lui a Bibbiano.