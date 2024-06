A Città Studi una serata con protagonisti i giovani, la moda e la danza FOTO

Una serata giovane e frizzante, quella che si è svolta martedì sera nelle sale di Città Studi, organizzata dal Lions Club Bugella Civitas insieme al TAM (Tessile Abbigliamento Moda) e all'Opificiodell'arte-scuola Art'è. In primo piano i giovani che attraverso lo studio si stanno specializzando nei settori della moda e della danza: attraverso le loro perfette performances hanno intrattenuto piacevolmente i nmerosi presenti dando vita ad uno spettacolo vario e originale sulle note dell'Habanaera dalla Carmen di Bizet, di Prisencolinensinainciusol di Celentano e di altri brani blues e funky.

I danzatori, Alessia Basile, Rachele Balocco, Arianna Busso, Marta Camerotto, Zoe Cristofanello, Margherita Ferraioli e Leonardo Romano, su coreografie di Cristiana Valsesia, hanno indossato le camicie e i camicioni ampi come babydoll (in Seacell, un tessuto proveniente dalle alghe dei Mari del Nord) firmati dagli stilisti e docenti del TAM Andrea De Marco e Stefano Ughetti. Con l'occasione il Tam ha esposto anche alcuni capi di maglieria coloratissimi elaborati dagli studenti dell'istituto di moda di Biella, e un anello con alcuni disegni di gioielli eseguiti dagli studenti del GEM, la scuola orafa con sede a Valenza.

L'evento ha avuto un altro momento piacevole nell'aperitivo "molecolare" ideato per celebrare la figura di Amedeo Avogadro, il fisico a cui sono stati dedicati due anni lionistici attraverso service e iniziative rivolte soprattutto ai giovani e al loro futuro. L'incasso della serata è stato devoluto dall'ABIO di Biella (Associazione per il bambino in ospedale).