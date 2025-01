Sabato 1 febbraio le Audizioni per Pratiche di Slancio 7.0

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con Pratiche di Slancio.

Il progetto, ideato da Opificiodellarte in collaborazione con Art’è Danza a.s.d. nasce con l’intento di creare un gruppo di giovani danzatori radicato nel territorio desideroso di crescere, confrontarsi, lavorare e sperimentare tutte quelle dinamiche che portano alla creazione di una performance, ed avere lo “slancio” per intraprendere un percorso professionale.

Il progetto è fortemente legato al territorio e dedicato ad allievi danzatori dai 16 ai 25 anni con esperienza di studio della danza. Pratiche di Slancio 7.0 metterà in scena la coreografia “IN C” di Sasha Waltz, su musica di Terry Riley. Attraverso 6 workshop e 2 performance a cura di Michal Mualem, danzatrice della compagnia Sasha Waltz & Guests, i danzatori entreranno in un sistema giocoso di 53 figure coreografiche per un'improvvisazione strutturata con specifiche regole.

IN C è un pezzo democratico sull'essere parte di un gruppo come individuo, non come individuo nel gruppo.

“Si tratta di prendere decisioni da soli e insieme, di connettersi gli uni con gli altri, di ascoltare, sostenersi a vicenda, crescere insieme, darsi spazio e sentire ciò di cui c'è bisogno, ciò che si può fare per il bene dell'intera comunità sul palco e non lasciare indietro nessuno...” Sasha Waltz

L’idea progettuale nasce a seguito della pluriennale esperienza di Opificiodellarte e Art’è Danza nella formazione di giovani artisti – danzatori e dal crescente desiderio di accompagnarli in un percorso pre – professionale in grado di offrire loro la possibilità di confrontarsi con artisti e coreografi. Dopo anni di esperienza nell’insegnamento della danza e nella creazione di percorsi formativi indirizzati ai giovani, è sempre più forte l’esigenza di creare uno spazio dedicato ai danzatori che dia loro gli strumenti per intraprendere un percorso di studio professionale. Sono molti gli allievi che, partecipando alle scorse edizioni, hanno avuto quello “slancio” necessario per provare a partecipare ad audizioni per scuole o accademie professionali in Italia e all’estero per diventare danzatori professionisti. Da qui la necessità di destinare una parte del progetto anche alla formazione tecnica oltre che a quella coreografica.

“Durante le 6 edizioni precedenti di Pratiche di Slancio, abbiamo visto crescere in molti ragazzi l’intenzione di provare ad intraprendere un percorso professionale, è quindi nostro desiderio aiutarli a fare tutti quei passi che li porteranno alla realizzazione del loro obiettivo, a partire dalla scelta dell’Accademia o percorso di laurea più adeguato in base alle peculiarità di ogni singolo danzatore”, Claudia Squintone, direttrice artistica del progetto.

Opificiodellarte, in collaborazione con Art’è Danza a.s.d., nelle sei edizioni precedenti ha ottenuto il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ed il patrocinio della Città di Biella.

Le audizioni per l’edizione 7.0 di Pratiche di Slancio si terranno sabato 1° febbraio 2024 alle ore 11.00 presso Opificiodellarte in Via De Agostini 7.

Per informazioni ed iscrizioni contattare Opificiodellarte da lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 al numero 015 30901 oppure inviare una email a pratichedislancio@gmail.com